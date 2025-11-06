В Воронеже «Тойота Корса» сбила 8-летнего мальчика на пешеходном переходе

Вечером 5 ноября в Советском районе Воронежа сбили ребенка. ДТП произошло примерно в 18.50 на улице Кривошеина.
По предварительным данным дорожной полиции, 67-летний водитель «Тойоты Корса», следовавший со стороны улицы Матросова, сбил 8-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ребенка с травмами доставили в больницу. Автоинспекторы проводят проверку, устанавливают обстоятельства аварии.
В Воронежской области за 5 ноября сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 115 ДТП, в них пострадали шесть человек и один погиб.