Учитель музыкальной школы на Камчатке распространял детское порно

Суд приговорил к десяти годам строгого режима 26-летнего преподавателя музыкальной школы, признанного виновным в изготовлении и распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Об этом сообщили в Петропавловск-Камчатском городском суде.

Суд отправил подсудимого в колонию строгого режима.

«Суд приговорил подсудимого к наказанию в виде лишения свободы сроком на десять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в официальном telegram-канале суда. Помимо основного наказания, осужденному запрещено заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, в течение 12 лет после освобождения. Также суд назначил ограничение свободы сроком на два года.

Преподаватель в течение нескольких месяцев поддерживал переписку с несовершеннолетней девушкой в мессенджере. Обвиняемый был осведомлен о возрасте потерпевшей и неоднократно отправлял ей графические и видеофайлы порнографического характера. Мужчина предложил девочке за денежное вознаграждение пересылать ему свои фотографии и видео в обнаженном виде. Потерпевшая согласилась. Преподаватель также отправил своему приятелю несколько видеофайлов порнографического содержания с участием несовершеннолетних.

При проведении обыска в жилище подсудимого правоохранительные органы изъяли электронные устройства. Экспертиза обнаружила на них более 8000 фотографий, изображений и видеофайлов, содержащих порнографические материалы. Значительная часть изъятых материалов включала изображения несовершеннолетних и малолетних детей. Подсудимый полностью признал свою вину.