Учитель музыкальной школы на Камчатке распространял детское порно

«Суд приговорил подсудимого к наказанию в виде лишения свободы сроком на десять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в официальном telegram-канале суда. Помимо основного наказания, осужденному запрещено заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, в течение 12 лет после освобождения. Также суд назначил ограничение свободы сроком на два года.