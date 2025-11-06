Жителя Пикалево задержали за помощь международным мошенникам

По данным следствия, в июле 2025 года он организовал у себя дома стационарный технический центр для удалённой работы иностранных аферистов, которые звонили гражданам России с целью обмана. Во время обыска полиция изъяла 2 GSM-шлюза, сим-бокс, системный блок, Wi-Fi роутеры и около 240 SIM-карт разных операторов. С использованием этих номеров мошенники совершали преступления в нескольких регионах страны. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ. Подозреваемый задержан, продолжается проверка на причастность других лиц к противоправной деятельности.