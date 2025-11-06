В Перми на Вышке-2 пропал пятиклассник. Фото

По словам матери, семья недавно сменила место жительства, переехав на Вышку-2 из другого района краевого центра. В связи с этим у мальчика отсутствуют знакомые, к которым он мог бы направиться. Ранее подобных инцидентов с уходом сына из дома не было. Родители также просят всех, кто кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении ребенка, связаться с ними по телефонам: 89519399789 (Геннадий), 89091067627 (Наталья).