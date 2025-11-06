Ричмонд
Актюбинка упала в открытый колодец и умерла от ожогов

В Актобе женщина упала в открытый колодец с горячими трубами и умерла от ожогов. Спустя три месяца виновных в ее смерти так и не установили. Расследование дела возобновили, передает «Диапазон».

Источник: Nur.kz

Страшная трагедия случилась 18 июля 2025 года на проспекте Абулхаир хана, около 25-этажек «Актобе Ажары». Гулжан Сатаева упала в открытый колодец с горячей водой. Она получила тяжелые ожоги и скончалась через 11 дней в больнице.

Уголовное дело было возбуждено полицией только после смерти женщины, но позже по неизвестным причинам его прекратили. Родственники были возмущены этим решением. Они утверждают, что в день происшествия в колодце велись ремонтные работы, но не было никаких ограждений и сигнальных лент.

Эти обстоятельства можно было легко прояснить, если бы полиция сразу изъяла видеозаписи с камер, установленных на коммерческих объектах рядом с колодцами. Сейчас интересы семьи погибшей представляет адвокат Даурен Алданиязов.

После вмешательства правозащитника городская прокуратура отменила постановление о прекращении дела, и его возобновили. В департаменте полиции региона заявили, что проводится расследование по факту проведения работ или услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения, проводятся опросы свидетелей и другие следственные действия. По результатам расследования будет принято законное процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Родственники и представитель семьи также ищут свидетелей падения женщины в люк, возможно, у кого-то есть запись на видеорегистраторе. АО «Aqtobe su-energy group», к которому относится колодец, пока не дало комментариев.