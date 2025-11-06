Актюбинка упала в открытый колодец и умерла от ожогов

Уголовное дело было возбуждено полицией только после смерти женщины, но позже по неизвестным причинам его прекратили. Родственники были возмущены этим решением. Они утверждают, что в день происшествия в колодце велись ремонтные работы, но не было никаких ограждений и сигнальных лент.