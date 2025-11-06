Ричмонд
Квартира в Гатчине сгорела из-за оставленного на зарядке телефона

Из-за происшествия в Ленобласти пришлось эвакуировать 25 человек.

Источник: МЧС РФ

В одном из домов Гатчины внезапно вспыхнул пожар. Стихия охватила 36 квадратных метров квартиры, расположенной на пятом этаже. При этом причиной происшествия стала не детская шалость или непотушенная сигарета. О подробностях сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Дознаватель МЧС России установил, что возгорание случилось из-за короткого замыкания оставленного без присмотра телефона на зарядке, — уточнили в ведомстве.

При тушении пожара из дома экстренно эвакуировали 25 жильцов, еще двоих спасли. В результате происшествия никто не пострадал.

Спасатели напомнили, что оставлять включенные в сеть электроприборы без присмотра нельзя. Кроме того, важно регулярно проверять, нет ли у проводов повреждений, а также после использования отключать зарядные устройства из розетки.