Квартира в Гатчине сгорела из-за оставленного на зарядке телефона

В одном из домов Гатчины внезапно вспыхнул пожар. Стихия охватила 36 квадратных метров квартиры, расположенной на пятом этаже. При этом причиной происшествия стала не детская шалость или непотушенная сигарета. О подробностях сообщили в пресс-службе МЧС России.
— Дознаватель МЧС России установил, что возгорание случилось из-за короткого замыкания оставленного без присмотра телефона на зарядке, — уточнили в ведомстве.
При тушении пожара из дома экстренно эвакуировали 25 жильцов, еще двоих спасли. В результате происшествия никто не пострадал.
Спасатели напомнили, что оставлять включенные в сеть электроприборы без присмотра нельзя. Кроме того, важно регулярно проверять, нет ли у проводов повреждений, а также после использования отключать зарядные устройства из розетки.