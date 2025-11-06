Воронежской автомобилистке удалось отсудить у мясокомбината 1,2 млн руб ущерба от аварии

Водитель большегруза выехал встречку на автодороге «Воронеж-Тамбов» и спровоцировал аварию с двумя автомобилями. Автомобилистка на Nissan Qashqai получила травмы средней тяжести, к тому же стоимость ремонта иномарки после ДТП, по оценке экспертов, составила более миллиона рублей. Добиваться возмещения ущерба потерпевшей пришлось в суде. В ходе разбирательства выяснилось, что транспортное средство, принадлежащее мясокомбинату, не застраховано, а водитель работал неофициально. Суд обязал предприятие возместить пострадавшей убытки, компенсировать моральный вред и судебные расходы. При этом ответчик заплатил только после вмешательства судебных приставов.