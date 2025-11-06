Воронежской автомобилистке удалось отсудить у мясокомбината 1,2 млн руб ущерба от аварии

Жительнице Воронежа удалось получить компенсацию на ремонт своей иномарки, поврежденной в ДТП с авторефрижератором.
Водитель большегруза выехал встречку на автодороге «Воронеж-Тамбов» и спровоцировал аварию с двумя автомобилями. Автомобилистка на Nissan Qashqai получила травмы средней тяжести, к тому же стоимость ремонта иномарки после ДТП, по оценке экспертов, составила более миллиона рублей. Добиваться возмещения ущерба потерпевшей пришлось в суде. В ходе разбирательства выяснилось, что транспортное средство, принадлежащее мясокомбинату, не застраховано, а водитель работал неофициально. Суд обязал предприятие возместить пострадавшей убытки, компенсировать моральный вред и судебные расходы. При этом ответчик заплатил только после вмешательства судебных приставов.
— Руководство компании уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили об уголовной ответственности в случае неуплаты, но ответа не последовало. Пристав Рамонского районного отделения арестовала банковские счета предприятия и вынесла постановление о начислении исполнительского сбора. После чего должник выполнил решение суда, выплатив более 1,2 млн рублей автомобилистке, — сообщили в пресс-службе УФССП по Воронежской области.