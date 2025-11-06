В селе под Воронежем погиб водитель иномарки, врезавшейся в ЛЭП

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Семилукском районе Воронежской области, которое произошло днем 5 ноября.
Около 14.00 в селе Латное, по предварительным данным дорожной полиции, 55-летний водитель автомобиля «Хайма 219300», следовавший со стороны Семилук, не справился с управлением, выскочил на встречную обочину, где врезался в опору ЛЭП и газовую трубу.
В результате аварии, машина превратилась в груду металла, водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда «скорой».
Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что в Воронеже «Тойота Корса» сбила 8-летнего мальчика на пешеходном переходе.