В селе под Воронежем погиб водитель иномарки, врезавшейся в ЛЭП

В воронежском селе иномарка влетела в опору ЛЭП.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Семилукском районе Воронежской области, которое произошло днем 5 ноября.

Около 14.00 в селе Латное, по предварительным данным дорожной полиции, 55-летний водитель автомобиля «Хайма 219300», следовавший со стороны Семилук, не справился с управлением, выскочил на встречную обочину, где врезался в опору ЛЭП и газовую трубу.

В результате аварии, машина превратилась в груду металла, водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда «скорой».

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что в Воронеже «Тойота Корса» сбила 8-летнего мальчика на пешеходном переходе.