Воронежца госпитализировали после страшного пожара на улице Комарова

Сообщение о пожаре дежурному МЧС поступило около 22 часов. Загорелось жилое помещение на четвертом этаже дома № 2 по улице Комарова. Когда спасатели прибыли на место, пламя охватило комнату и прихожую, сгорела мебель и домашние вещи. С маской спасаемого пожарные вывели из здания одного жильца. Позднее стало известно о пострадавшем мужчине, сейчас он находится в областной больнице № 1.



На ликвидацию возгорания потребовалось чуть больше 15 минут, с огнем боролись 16 человек, привлекли четыре спецмашины. Причину пожара пока специалисты ГУ МЧС по Воронежской области не разглашают.