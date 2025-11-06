Ричмонд
Воронежца госпитализировали после страшного пожара на улице Комарова

Накануне вечером, 5 ноября, пожарные тушили возгорание в трехкомнатной квартире в девятиэтажке.

Источник: Соцсети

Сообщение о пожаре дежурному МЧС поступило около 22 часов. Загорелось жилое помещение на четвертом этаже дома № 2 по улице Комарова. Когда спасатели прибыли на место, пламя охватило комнату и прихожую, сгорела мебель и домашние вещи. С маской спасаемого пожарные вывели из здания одного жильца. Позднее стало известно о пострадавшем мужчине, сейчас он находится в областной больнице № 1.

На ликвидацию возгорания потребовалось чуть больше 15 минут, с огнем боролись 16 человек, привлекли четыре спецмашины. Причину пожара пока специалисты ГУ МЧС по Воронежской области не разглашают.