Пожар произошел на нефтезаводе в Белоруссии

В сообщении говорится, что подразделения МЧС работали «по сообщению о загорании дизельного топлива технохнологической установки на отметке 20 м на территории ОАО “Нафтан” в Новополоцке».
Чтобы разбавить горючие вещества и материалы в зону аварии подали инертные газы. На охлаждение аварийной и рядом расположенных установок были поданы 12 лафетных стволов.
Огонь тушили более 70 пожарных с 17-ю единицами техники, пострадавших нет.
На кадрах, опубликованных министерством, видно, как полыхает пламя, его заливают водой из специального оборудования.
В июне 2024 года спасатели ликвидировали возгорание на территории «Нафтана», сообщала БЕЛТА со ссылкой на МЧС. Как рассказали в министерстве, горел блок оборотного водоснабжения в градирне. Один из сотрудников тогда получил ожоги.