Пожар произошел на нефтезаводе в Белоруссии

В июне 2024 года спасатели ликвидировали возгорание на территории «Нафтана», сообщала БЕЛТА со ссылкой на МЧС. Как рассказали в министерстве, горел блок оборотного водоснабжения в градирне. Один из сотрудников тогда получил ожоги.