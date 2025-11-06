Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар произошел на нефтезаводе в Белоруссии

Загорание дизельного топлива возникло в технологической установке на территории нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» в белорусском городе Новополоцке, огонь ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС страны в телеграм-канале.

В сообщении говорится, что подразделения МЧС работали «по сообщению о загорании дизельного топлива технохнологической установки на отметке 20 м на территории ОАО “Нафтан” в Новополоцке».

Чтобы разбавить горючие вещества и материалы в зону аварии подали инертные газы. На охлаждение аварийной и рядом расположенных установок были поданы 12 лафетных стволов.

Огонь тушили более 70 пожарных с 17-ю единицами техники, пострадавших нет.

На кадрах, опубликованных министерством, видно, как полыхает пламя, его заливают водой из специального оборудования.

В июне 2024 года спасатели ликвидировали возгорание на территории «Нафтана», сообщала БЕЛТА со ссылкой на МЧС. Как рассказали в министерстве, горел блок оборотного водоснабжения в градирне. Один из сотрудников тогда получил ожоги.