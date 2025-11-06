Крымчанка перевела мошенникам 7 млн из-за страха обвинения в финансировании запрещенной организации

Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и начал запугивать женщину, утверждая, что она связана с финансированием запрещенной в России организации. Под предлогом срочной проверки он спросил, совершала ли она финансовые переводы за последний год. Когда женщина ответила отрицательно, он сообщил, что преступники завладели ее банковским счетом и пытаются перевести деньги. Злоумышленник угрожал уголовной ответственностью, если перевод состоится. Испугавшись, женщина, находясь под давлением и в стрессовом состоянии, сняла со своего счета более 7,2 миллиона рублей. Затем она поехала в Симферополь и внесла всю сумму на указанные счета. Только позже она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.