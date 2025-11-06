Ричмонд
На пожарах в Крыму погибли 59 человек — МЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости Крым. С начала года в Крыму произошло больше 3300 пожаров, погибли 59 человек. По информации республиканского Главного управления МЧС России, каждое пятое возгорание произошло в жилом секторе.

Источник: МЧС Республики Крым

«За 2025 год в Крыму случилось 3368 пожаров, из которых 716 произошли в жилом секторе», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что причина большинства возгораний — неосторожное обращение с огнем — 2577 пожаров.

«Погибли, к сожалению, 59 человек», — добавили в МЧС.

Спасатели перечислили основные причины происшествий. Из них — курение и неосторожное обращение с огнем: 41 случай, погибли 43 человека. Нарушение правил эксплуатации электросетей: 10 случаев, погибли 14 человек. Нарушение правил эксплуатации печей: два случая, погибли два человека.

Накануне сообщалось, что за выходные дни сотрудники МЧС Крыма потушили 12 пожаров, из них пять — в жилом секторе. Также ликвидированы последствия 11 ДТП. В помощи нуждались 14 человек. В некоторых случаях пришлось применять спецоборудование, чтобы деблокировать пострадавших.