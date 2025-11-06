На пожарах в Крыму погибли 59 человек — МЧС

Накануне сообщалось, что за выходные дни сотрудники МЧС Крыма потушили 12 пожаров, из них пять — в жилом секторе. Также ликвидированы последствия 11 ДТП. В помощи нуждались 14 человек. В некоторых случаях пришлось применять спецоборудование, чтобы деблокировать пострадавших.