Жителя Калининградской области осудили за истязание дочери

Судом установлено, что в период с мая 2024 года по январь 2025 года ранее судимый А. систематически жестоко обращался со своей 13-летней дочерью. В процессе воспитания он применял к ней физическую силу в качестве наказания: избивал ремнем, пластмассовой вешалкой, деревянной палкой и электрическим шнуром, а в один из дней января 2025 года плоскогубцами срезал накладные ногти с рук девочки.