Жителя Калининградской области осудили за истязание дочери

КАЛИНИНГРАД, 6 ноя — РИА Новости. Суд приговорил жителя Калининградской области к 5 годам колонии за истязание 13-летней дочери, сообщила пресс-служба областного суда.
Судом установлено, что в период с мая 2024 года по январь 2025 года ранее судимый А. систематически жестоко обращался со своей 13-летней дочерью. В процессе воспитания он применял к ней физическую силу в качестве наказания: избивал ремнем, пластмассовой вешалкой, деревянной палкой и электрическим шнуром, а в один из дней января 2025 года плоскогубцами срезал накладные ногти с рук девочки.
Действия подсудимого квалифицированы по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего), части 2 статьи 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
«Приговором Советского городского суда А. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу несовершеннолетней потерпевшей компенсацию морального вреда в сумме 200 000 рублей», — говорится в Telegram-канале областного суда.