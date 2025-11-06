Суд приостановил работу суши-бара в Усть-Илимске после отравления 10 человек

Суд приостановил работу суши-бара на проспекте Мира в Усть-Илимске после отравления 10 человек. Среди них шестеро детей. Посетители кафе обратились в больницу, где им поставили диагноз «бактериальная кишечная инфекция» и «гастроэнтерит».