Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд приостановил работу суши-бара в Усть-Илимске после отравления 10 человек

У посетителей кафе обнаружили ДНК сальмонелла.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Суд приостановил работу суши-бара на проспекте Мира в Усть-Илимске после отравления 10 человек. Среди них шестеро детей. Посетители кафе обратились в больницу, где им поставили диагноз «бактериальная кишечная инфекция» и «гастроэнтерит».

Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области, в ходе проверки было установлено, что в заведении общественного питания нарушены санитарно-эпидемиологические требования.

В отношении владельца суши-бара составили протокол об административном правонарушении.

— По результатам анализов у пострадавших жителей обнаружили ДНК сальмонелла, — говорится в материалах дело.

Владелец заведения общепита признал свою вину СУ СКР по Иркутской области.

Индивидуальный предприниматель признал, что допустил нарушения из-за невнимательности и обещал все исправить. Суд решил приостановить работу суши-бара на 90 суток.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Прокуратура Приангарья проконтролирует ход расследования. Владелец общепита доставлен в отдел.