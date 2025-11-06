Суд приостановил работу суши-бара в Усть-Илимске после отравления 10 человек

Суд приостановил работу суши-бара на проспекте Мира в Усть-Илимске после отравления 10 человек. Среди них шестеро детей. Посетители кафе обратились в больницу, где им поставили диагноз «бактериальная кишечная инфекция» и «гастроэнтерит».
Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области, в ходе проверки было установлено, что в заведении общественного питания нарушены санитарно-эпидемиологические требования.
В отношении владельца суши-бара составили протокол об административном правонарушении.
— По результатам анализов у пострадавших жителей обнаружили ДНК сальмонелла, — говорится в материалах дело.
Владелец заведения общепита признал свою вину СУ СКР по Иркутской области.
Индивидуальный предприниматель признал, что допустил нарушения из-за невнимательности и обещал все исправить. Суд решил приостановить работу суши-бара на 90 суток.
Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Прокуратура Приангарья проконтролирует ход расследования. Владелец общепита доставлен в отдел.