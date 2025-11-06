Легковая машина перевернулась на крышу в Омске на бульваре Архитекторов

В четверг, 6 ноября, в Омске на бульваре Архитекторов перевернулся в результате аварии легковой автомобиль. Его сняли на видеорегистратор.
Видео опубликовали на Телеграм-канале «Омск с огоньком». Судя по нему, местом аварии стал выезд на большую дорогу от здания универсама, которое и само находится на бульваре под № 5. Напротив этого видно дом № 14/1 и комплекс с разными кафе и ресторанами чуть ближе к дороге.
Машина перевернулась на крышу, с чем она столкнулась, непонятно.
В Госавтоинспекции УМВД по Омской области нам пока ответили, что подробностей об инциденте нет.
Ранее, в сентябре, мы сообщали, что в Омске в аварии пострадали два автобуса.