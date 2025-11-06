Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Легковая машина перевернулась на крышу в Омске на бульваре Архитекторов

Видео последствия аварии сняли на регистратор.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 6 ноября, в Омске на бульваре Архитекторов перевернулся в результате аварии легковой автомобиль. Его сняли на видеорегистратор.

Видео опубликовали на Телеграм-канале «Омск с огоньком». Судя по нему, местом аварии стал выезд на большую дорогу от здания универсама, которое и само находится на бульваре под № 5. Напротив этого видно дом № 14/1 и комплекс с разными кафе и ресторанами чуть ближе к дороге.

Машина перевернулась на крышу, с чем она столкнулась, непонятно.

В Госавтоинспекции УМВД по Омской области нам пока ответили, что подробностей об инциденте нет.

Ранее, в сентябре, мы сообщали, что в Омске в аварии пострадали два автобуса.