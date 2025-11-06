Ричмонд
Водитель грузовика предстанет перед судом за гибель человека в ДТП под Бирском

Уфимец ответит в суде за лобовое столкновение, унесшее жизнь водителя.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Уфы, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, ставшем причиной гибели человека.

По информации пресс-службы республиканской прокуратуры, авария произошла в августе 2025 года. Мужчина, управлявший груженым автомобилем Shacman на трассе Уфа — Бирск — Янаул, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Его грузовик лоб в лоб столкнулся с автомобилем Skoda Octavia, а также задел еще две машины, которые от удара опрокинулись в придорожный кювет.

В результате этого происшествия водитель легкового автомобиля скончался на месте до приезда скорой помощи. Подсудимый полностью признал свою вину.

— Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением уже передано в Бирский межрайонный суд для рассмотрения по существу, — заключили в прокуратуре.

