Los Angeles Times: в Лос-Анджелесе пожарных отозвали перед крупнейшим пожаром

Запрос был направлен после того, как Los Angeles Times сообщила о том, что командир батальона пожарных, занимавшихся ликвидацией возгорания 1 января в районе Лахман, якобы отдал приказ «свернуть шланги и покинуть место тушения», несмотря на то что его подчиненные указывали на «все еще тлеющую землю и горячие камни». Позже ветер разжег непотушенный огонь, что привело к пожару в районе Пасифик Палисейдс.