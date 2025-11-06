Los Angeles Times: в Лос-Анджелесе пожарных отозвали перед крупнейшим пожаром

Запрос был направлен после того, как Los Angeles Times сообщила о том, что командир батальона пожарных, занимавшихся ликвидацией возгорания 1 января в районе Лахман, якобы отдал приказ «свернуть шланги и покинуть место тушения», несмотря на то что его подчиненные указывали на «все еще тлеющую землю и горячие камни». Позже ветер разжег непотушенный огонь, что привело к пожару в районе Пасифик Палисейдс.
Газета в статье приводит некоторые текстовые сообщения пожарных, находившихся в тот день на месте тушения, в которых говорится, в частности, что покидать непотушенный окончательно район было «плохой идеей», но они не могли ослушаться приказа начальства. Теперь, продолжает издание, федеральная прокуратура Лос-Анджелеса потребовала изучить текстовые сообщения этих пожарных команд, отправленные в период с 22:00 31 декабря 2024 года до 10:00 7 января 2025 года.
В начале октября власти предъявили обвинения 29-летнему бывшему водителю Uber Джонатану Риндеркнехту в связи с одним из самых разрушительных лесных пожаров в истории Лос-Анджелеса. По версии следствия, Риндеркнехт специально устроил пожар в новогоднюю ночь. Пожарные смогли потушить огонь, однако, согласно материалам уголовного дела, под землей продолжалось тление. 7 января сильный ветер раздул тлеющие угли, что привело к возникновению масштабного пожара в районе Пасифик Палисейдс.
В результате пожара, который в конечном итоге уничтожил большую часть Пасифик Палисейдс, погибли 12 человек. Огонь также уничтожил более 6 тыс. домов и строений, а общий ущерб оценивается примерно в $150 млрд.