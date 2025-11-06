Ричмонд
В Белоруссии потушили пожар на НПЗ

МИНСК, 6 ноя — РИА Новости. Пожар на территории крупного нефтеперерабатывающего предприятия «Нафтан» в Витебской области Белоруссии ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС страны.

Источник: © РИА Новости

«Пожар на технологической установке на территории ОАО “Нафтан” ликвидирован. На месте происшествия работал штаб ликвидации чрезвычайной ситуации, в состав которого вошли представители объекта и работники МЧС», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что во взаимодействии с техническим персоналом объекта была организована подача в зону аварии инертных газов для разбавления горючих веществ и материалов. На охлаждение аварийной и рядом расположенных установок подавались 12 лафетных стволов.

«Никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — подчеркивается в сообщении.

В четверг в МЧС сообщали, что спасатели — 17 единиц техники и более 70 человек — работают по сообщению о загорании дизельного топлива технологической установки на отметке 20 метров на территории предприятия «Нафтан» в Новополоцке.