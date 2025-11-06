В Ингушетии арестовали главу отделения ЦБ за сокрытие хищений на 4 млн

Глава отделения Центробанка в Ингушетии арестован за то, что покрывал воровство своего родственника-подчиненного. Пока тот почти два года похищал имущество банка, его начальник, по версии следствия, подделывал документы, чтобы скрыть ущерб на 4 млн рублей.