В Ингушетии арестовали главу отделения ЦБ за сокрытие хищений на 4 млн

Управляющий отделением Банка России в Ингушетии Магомед-Бек Ужахов арестован на два месяца по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.
По версии следствия, родственник Ужахова, занимавший должность заведующего системно-техническим сектором, похитил рабочую станцию стоимостью более 100 тысяч рублей. Узнав об этом, управляющий не только не сообщил руководству, но и попытался скрыть произошедшее.
Чтобы скрыть хищение, глава отделения в октябре 2024 года дал указание подделать документы об имуществе. По этим бумагам выходило, будто похищенная техника по-прежнему находится на балансе банка.
Следователи считают, что благодаря такому покровительству родственник Ужахова смог беспрепятственно воровать имущество банка с февраля 2023 по октябрь 2024 года, доведя общую сумму ущерба до более чем 4 миллионов рублей.
Магомед-Бек Ужахов пробудет под стражей как минимум до 27 декабря. Решение суда об аресте пока не вступило в законную силу.