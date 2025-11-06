Ричмонд
В Ингушетии арестовали главу отделения ЦБ за сокрытие хищений на 4 млн

Глава отделения Центробанка в Ингушетии арестован за то, что покрывал воровство своего родственника-подчиненного. Пока тот почти два года похищал имущество банка, его начальник, по версии следствия, подделывал документы, чтобы скрыть ущерб на 4 млн рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Управляющий отделением Банка России в Ингушетии Магомед-Бек Ужахов арестован на два месяца по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

По версии следствия, родственник Ужахова, занимавший должность заведующего системно-техническим сектором, похитил рабочую станцию стоимостью более 100 тысяч рублей. Узнав об этом, управляющий не только не сообщил руководству, но и попытался скрыть произошедшее.

Чтобы скрыть хищение, глава отделения в октябре 2024 года дал указание подделать документы об имуществе. По этим бумагам выходило, будто похищенная техника по-прежнему находится на балансе банка.

Следователи считают, что благодаря такому покровительству родственник Ужахова смог беспрепятственно воровать имущество банка с февраля 2023 по октябрь 2024 года, доведя общую сумму ущерба до более чем 4 миллионов рублей.

Магомед-Бек Ужахов пробудет под стражей как минимум до 27 декабря. Решение суда об аресте пока не вступило в законную силу.