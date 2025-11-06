Ричмонд
В Туве в ДТП погибли пять человек

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. В ДТП на федеральной трассе Р-257 «Енисей» пять человек погибли, еще пять получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по Республике Тыва.

Источник: РИА "Новости"

«6 ноября в 13:10 (08:10 мск) в дежурную группу поступило сообщение о столкновении двух транспортных средств Toyota Wish и Toyota Voxy на 840-м км автодороги Р-257 “Енисей”. В результате ДТП на месте происшествия погибли 5 человек, двое пострадавших доставлены в реанимационное отделение республиканской больницы № 1 Кызыла, троим оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель Toyota Wish выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной Toyota Voxy. Обстоятельства аварии выясняются.