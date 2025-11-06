В Туве в ДТП погибли пять человек

«6 ноября в 13:10 (08:10 мск) в дежурную группу поступило сообщение о столкновении двух транспортных средств Toyota Wish и Toyota Voxy на 840-м км автодороги Р-257 “Енисей”. В результате ДТП на месте происшествия погибли 5 человек, двое пострадавших доставлены в реанимационное отделение республиканской больницы № 1 Кызыла, троим оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.