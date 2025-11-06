Ричмонд
В Татарстане водитель экскаватора утонул из-за нарушения правил безопасности

Трагедия произошла в Набережных Челнах.

Источник: прокуратура Татарстана

В Следственном комитете Татарстана возбудили уголовное дело по факту гибели 55-летнего водителя плавучего экскаватора. Мужчина погиб во время работ по углублению реки Мелекеска, которая протекает через Набережные Челны.

Трагедия произошла при выполнении работ для ООО «Татмелиоводстрой», занимающейся мелиорацией и водоснабжением. Экскаватор опрокинулся, и водитель оказался в воде. Тело обнаружили только на следующий день после происшествия.

По данным пресс-службы СК, погибший не имел допуска к работам на водных объектах. Более того, он не прошел инструктаж по технике безопасности, а также не был проинформирован о конкретном участке реки, где ему предстояло работать.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.