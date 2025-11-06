Башкирию ожидает период магнитных бурь

Солнечная активность может отразиться на самочувствии жителей Башкирии в ближайшие дни. Ученые сообщают о мощной вспышке на Солнце, которая произошла вчера, 5 ноября, и гарантированно повлияет на геомагнитное поле Земли в течение суток.
По данным специалистов, магнитная буря среднего уровня началась сегодня в полночь. Её интенсивность снизится к полудню, однако в ночь на пятницу, 7 ноября, геомагнитные возмущения снова усилятся. Утром и вечером пятницы ожидается сильная магнитная буря класса G3.
Кроме того, в пятницу до Земли должен дойти крупный выброс солнечной плазмы. Исследователи отмечают, что по своей динамике буря может достичь наивысшего уровня G5. Более точный прогноз будет известен в ночь на пятницу.
