Башкирию ожидает период магнитных бурь

В ближайшие дни на Земле ожидаются геомагнитные возмущения.

Источник: Комсомольская правда

Солнечная активность может отразиться на самочувствии жителей Башкирии в ближайшие дни. Ученые сообщают о мощной вспышке на Солнце, которая произошла вчера, 5 ноября, и гарантированно повлияет на геомагнитное поле Земли в течение суток.

По данным специалистов, магнитная буря среднего уровня началась сегодня в полночь. Её интенсивность снизится к полудню, однако в ночь на пятницу, 7 ноября, геомагнитные возмущения снова усилятся. Утром и вечером пятницы ожидается сильная магнитная буря класса G3.

Кроме того, в пятницу до Земли должен дойти крупный выброс солнечной плазмы. Исследователи отмечают, что по своей динамике буря может достичь наивысшего уровня G5. Более точный прогноз будет известен в ночь на пятницу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.