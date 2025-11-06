139 нижегородцев пропали в октябре

139 человек пропали в Нижегородской области в октябре. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».
Согласно информации, 112 человек были найдены живыми, еще трое погибли. На данный момент волонтеры продолжают поиски еще 13 нижегородцев.
Напомним, ранее стало известно, что семья ищет неделю 24-летнего нижегородца, уехавшего в Москву. 22 октября молодой человек уехал из Нижнего Новгорода в Москву, а 29 октября его телефон перестал отвечать на звонки.
Кроме того, продолжаются поиски 16-летней школьницы, которая ушла из социально-реабилитационного центра в Балахне.