Утром на станции метро «Авиастроительной» в Казани произошел сбой

Из-за этого один из составов не смог продолжить движение.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 6 ноября, утром на станции «Авиастроительная» казанского метрополитена произошел технический сбой. Из-за этого один из составов не смог продолжить движение.

По информации пресс-службы МУП «Метроэлектротранс», на втором главном пути станции произошла поломка оборудования. Это не позволило поезду самостоятельно продолжить путь. На место оперативно направили вспомогательный состав, который помог убрать неисправный поезд с линии.

Благодаря слаженной работе сотрудников метрополитена, уже к 08:25 движение на станции было полностью восстановлено. Пассажиры, которые оказались в этой ситуации, были оперативно информированы о произошедшем.

Напомним, в Казани изменилась схема движения автобуса № 33. Это сделано для улучшения качества транспортного обслуживания горожан.