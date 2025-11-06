Утром на станции метро «Авиастроительной» в Казани произошел сбой

В четверг, 6 ноября, утром на станции «Авиастроительная» казанского метрополитена произошел технический сбой. Из-за этого один из составов не смог продолжить движение.
По информации пресс-службы МУП «Метроэлектротранс», на втором главном пути станции произошла поломка оборудования. Это не позволило поезду самостоятельно продолжить путь. На место оперативно направили вспомогательный состав, который помог убрать неисправный поезд с линии.
Благодаря слаженной работе сотрудников метрополитена, уже к 08:25 движение на станции было полностью восстановлено. Пассажиры, которые оказались в этой ситуации, были оперативно информированы о произошедшем.
