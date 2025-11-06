Ричмонд
СК завел уголовное дело из-за массового отправления в суши-баре Усть-Илимска

Там были допущены нарушения при приготовлении пищи, хранении и продаже.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Следственный комитет завел уголовное дело из-за массового отправления в суши-баре Усть-Илимска. 25 октября после перекуса в этом заведении в больницу с жалобами обратились десять человек, среди них шестеро детей. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР по Иркутской области. У всех пациентов диагностировали «бактериальная кишечная инфекция» или «гастроэнтерит».

Роспотребнадзор проверил кафе и установил, чтобы там были допущены нарушения при приготовлении пищи, хранении и продаже. Владелец заведения доставлен в следственный отдел.

По данному факту заверено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы.

На данный момент работа суши-бара приостановлена на 90 суток до устранения всех нарушений.