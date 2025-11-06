СК завел уголовное дело из-за массового отправления в суши-баре Усть-Илимска

Следственный комитет завел уголовное дело из-за массового отправления в суши-баре Усть-Илимска. 25 октября после перекуса в этом заведении в больницу с жалобами обратились десять человек, среди них шестеро детей. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР по Иркутской области. У всех пациентов диагностировали «бактериальная кишечная инфекция» или «гастроэнтерит».