Сибиряк поджег автомобиль полиции по требованию аферистов

В ГУ МВД по Кемеровской области уточнили, что после поджога автомобиля мошенники потребовали у него повредить оборудование на еще одном объекте. По пути следования к данному объекту он был задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы. В ходе проведения обыска следователем у задержанного были изъяты мобильный телефон, а также канистра и инструменты, которые он использовал при совершении преступлений. В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.