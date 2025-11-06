Почти 3 млн рублей украли на благоустройстве парка в одном из районов Омской области

Кормиловским райсудом оглашен приговор по делу о мошенничестве при благоустройстве парка «Калач на Оми». Подсудимым стал руководитель строительной организации «ЗавГор» Гаруш Назарян.
Приговором суда установлено, что Гаруш Назарян, являясь владельцем и руководителем ООО «ЗавГор», представил ложные сведения о выполненных работах по благоустройству парка культуры и отдыха «Калач на Оми» в городе Калачинск. В результате завышенных объемов работ подсудимым было похищено свыше 2,7 млн рублей.
«Кормиловский районный суд Омской области квалифицировал действия Назаряна Г. З. по ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы, условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 400 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с заключением и исполнением государственных и муниципальных контрактов на срок 1 год», — сообщает пресс-служба Омского областного суда.
В судебном заседании подсудимый вину не признал, но добровольно частично возместил ущерб. В счет возмещения материального ущерба с него в пользу администрации Калачинского района взыскано более 2 млн рублей, отметили в ведомстве.