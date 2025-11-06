Почти 3 млн рублей украли на благоустройстве парка в одном из районов Омской области

«Кормиловский районный суд Омской области квалифицировал действия Назаряна Г. З. по ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы, условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 400 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с заключением и исполнением государственных и муниципальных контрактов на срок 1 год», — сообщает пресс-служба Омского областного суда.