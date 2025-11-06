Ричмонд
Водителя грузовика зажало в салоне авто из-за ДТП под Симферополем

Авария произошла в селе Пионерское утром 6 ноября.

Источник: Аргументы и факты

Водителя грузовика зажало в салоне авто из-за ДТП под Симферополем, сообщает пресс-служба «Крым-Спас».

Авария случилась около 5:48 в селе Пионерское с участием двух автомобилей — Mercedes-Benz Sprinter и Mercedes. В результате столкновения водитель одного из транспортных средств оказался заблокирован в салоне.

На место происшествия прибыли спасатели. С помощью специального гидравлического инструмента они извлекли пострадавшего, наложили ему воротник Шанца и аккуратно транспортировали на жестких носилках в машину скорой помощи.

Также сотрудники МЧС приняли все необходимые меры для предотвращения возгорания.

Ранее мы писали, что крымский спасатель по пути на службу помог пострадавшим в ДТП на трассе. Авария случилась на автодороге «Ялта — Севастополь». Сотрудник 2 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России оказал первую помощь пострадавшим и вызвал экстренных службы.