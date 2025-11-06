Водителя грузовика зажало в салоне авто из-за ДТП под Симферополем, сообщает пресс-служба «Крым-Спас».
Авария случилась около 5:48 в селе Пионерское с участием двух автомобилей — Mercedes-Benz Sprinter и Mercedes. В результате столкновения водитель одного из транспортных средств оказался заблокирован в салоне.
На место происшествия прибыли спасатели. С помощью специального гидравлического инструмента они извлекли пострадавшего, наложили ему воротник Шанца и аккуратно транспортировали на жестких носилках в машину скорой помощи.
Также сотрудники МЧС приняли все необходимые меры для предотвращения возгорания.
