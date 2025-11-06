Ричмонд
Четыре машины сгорели на улице Касьянова в Нижнем Новгороде

Пожар произошел из-за технической неисправности.

Источник: МЧС РФ

В Нижнем Новгороде на улице Касьянова 5 ноября произошел серьезный пожар, в результате которого были повреждены четыре автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Возгорание началось в одном из транспортных средств и быстро распространилось на соседние машины, общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты МЧС России. В тушении были задействованы 2 единицы спецтехники и 8 сотрудников экстренной службы. Им удалось быстро локализовать и ликвидировать огонь.

По предварительной версии, причиной возгорания стала техническая неисправность систем и механизмов одного из автомобилей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и точный ущерб, причиненный владельцам транспортных средств.