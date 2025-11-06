В Забайкалье мужчину заключили под стражу за убийство сына во время застолья

В Забайкалье 69-летнего мужчину задержали за убийство сына во время ссоры. Трагедия произошла вечером 30 октября 2025, когда отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения убил 35-летнего сына. Об этом сообщает ChitaMedia со ссылкой на СУ СК по Забайкальскому краю.