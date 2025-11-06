Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Забайкалье мужчину заключили под стражу за убийство сына во время застолья

35-летний сын умер от ножевых ранений.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Забайкалье 69-летнего мужчину задержали за убийство сына во время ссоры. Трагедия произошла вечером 30 октября 2025, когда отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения убил 35-летнего сына. Об этом сообщает ChitaMedia со ссылкой на СУ СК по Забайкальскому краю.

— Во время семейного застолья обвиняемый нанес родственнику несколько ножевых ранений, от которых тот вскоре умер, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Следователи осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Суд принял решение о заключении обвиняемого под стражу.э.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Эхирит-Булагатском районе подросток пострадал в ДТП из-за пьяного водителя. 18-летний автомобилист не справился с управлением и съехал с дороги.