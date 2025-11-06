В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 50 миллионов рублей

«5 ноября в 19.20 в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга обратился 80-летний житель дома 8 на Поэтическом бульваре. Пожилой петербуржец сообщил, что в телефонном разговоре неизвестные, представившиеся сотрудниками различных служб, ввели его в заблуждение: под предлогом “необходимости декларирования средств” он передал курьерам все свои накопления — 49,9 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба.