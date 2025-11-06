Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 50 миллионов рублей

В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 50 млн рублей под предлогом декларации.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя — РИА Новости. Пенсионер в Санкт-Петербурге отдал мошенникам около 50 миллионов рублей под предлогом «декларации средств», сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.

«5 ноября в 19.20 в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга обратился 80-летний житель дома 8 на Поэтическом бульваре. Пожилой петербуржец сообщил, что в телефонном разговоре неизвестные, представившиеся сотрудниками различных служб, ввели его в заблуждение: под предлогом “необходимости декларирования средств” он передал курьерам все свои накопления — 49,9 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Проводится расследование.