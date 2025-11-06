Ричмонд
В Молдове нашли пропавшую несколько дней назад 16-летнюю девушку: Она пыталась покончить жизнь самоубийством из-за недопонимания с родителями

Ранее Кристина уже угрожала, что может свести счёты с жизнью.

Источник: Комсомольская правда

В Страшенах нашли 16-летнюю девушку, пропавшую несколько дней назад.

Ночью полицейским удалось обнаружить 16-летнюю девушку, разыскивавшуюся несколько дней, в заброшенном доме в Страшенах. По данным источников PulsMedia.MD, подростка доставили в больницу — у неё были обнаружены травмы, характерные для попытки самоубийства.

Правоохранители нашли рядом с девушкой несколько записок, где она упоминала конфликты и недопонимания с приёмными родителями. Ранее она уже угрожала, что может свести счёты с жизнью.

Девушка по имени Кристина Мамэлыгэ пропала 4 ноября.

