Рейс из Минеральных Вод в Уфу задержан из-за технических проблем

Самолет авиакомпании «Азимут» не смог вылететь в Уфу.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 3 ноября в аэропорту Минеральных Вод произошел сбой с вылетом рейса в Уфу. Воздушное судно с пассажирами на борту, уже начавшее подготовку к взлету, было вынуждено вернуться к терминалу.

Согласно информации телеграм-канала «Авиаинцидент», причиной отмены рейса стала техническая неисправность. Точная природа поломки не уточняется.

Известно, что эксплуатантом лайнера является авиакомпания «Азимут».

