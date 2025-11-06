Рейс из Минеральных Вод в Уфу задержан из-за технических проблем

В ночь на 3 ноября в аэропорту Минеральных Вод произошел сбой с вылетом рейса в Уфу. Воздушное судно с пассажирами на борту, уже начавшее подготовку к взлету, было вынуждено вернуться к терминалу.
Согласно информации телеграм-канала «Авиаинцидент», причиной отмены рейса стала техническая неисправность. Точная природа поломки не уточняется.
Известно, что эксплуатантом лайнера является авиакомпания «Азимут».
