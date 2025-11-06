Ричмонд
Брали по 55 тысяч рублей: в Крыму два человека незаконно оформляли иностранцев

В Крыму незаконно оформляли иностранцев и брали с них по 55 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму 35-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик и 28-летнюю гражданку России обвиняют в организации незаконного пребывания иностранцев в нашей стране. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по республике и Севастополю.

Мужчина подыскивал иностранцев, которые прибывали в Россию и не имели документов для нахождения и трудоустройства в России. Далее фигурант вместе с сообщницей фиктивно ставили приезжих на учет в селе Новониколаевка Симферопольского района. Кроме того, сообщники оформляли патенты для осуществления трудовой деятельности.

Было возбуждено уголовное дело.

«Собрана доказательная база в отношении организации членами группы незаконного пребывания трех приезжих лиц», — рассказали в ФСБ.

В ведомстве не исключили, что количество этих иностранцев может вырасти как минимум до 10. В среднем с каждого из них сообщники брали около 55 тысяч рублей.