Брали по 55 тысяч рублей: в Крыму два человека незаконно оформляли иностранцев

Мужчина подыскивал иностранцев, которые прибывали в Россию и не имели документов для нахождения и трудоустройства в России. Далее фигурант вместе с сообщницей фиктивно ставили приезжих на учет в селе Новониколаевка Симферопольского района. Кроме того, сообщники оформляли патенты для осуществления трудовой деятельности.