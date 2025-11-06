Выманивали взятки для «решения вопросов». В Минске раскрыта крупная схема обмана инвесторов

По данным следствия, в январе 2021 года 47-летний учредитель общества с ограниченной ответственностью обратился к 70-летней замдиректора частного проектного предприятия. Мужчина хотел инвестировать в строительство недвижимости в столице. Под предлогом оказания помощи в предоставлении земельного участка и согласовании реализации инвестиционного проекта в соответствующих госорганах женщина подстрекала инвестора передать в качестве взятки $800 тыс.
Замдиректора ссылалась на свои связи в исполнительной власти, которые, по ее словам, могли ускорить решение вопроса о выделении земли. Более того, она предложила заключать притворные договоры между организациями на выполнение работ, чтобы инвестор мог частями переводить деньги, якобы предназначенные для ее «знакомых». В течение трех лет мужчина зачислил на счета более Br167 тыс.
Однако за красивыми обещаниями и убеждениями о влиятельных связях скрывался обман. В действительности минчанка не знала никого из должностных лиц.
В 2023 году этот же инвестор познакомился с 68-летним индивидуальным предпринимателем и его 57-летним другом, заместителем директора минской организации. Представившись должностными лицами, они заверили мужчину, что могут помочь с реализацией желаемого проекта и приобретением одной из гостиниц в Минске. Условием помощи являлась передача взятки в размере Br3,2 млн, замаскированной под договор займа. На протяжении года «предприниматели» оказывали давление на потерпевшего, склоняя его к переводу денег. Несмотря на длительное воздействие на мужчину, он не стал перечислять деньги, и в январе 2024 года обратился в правоохранительные органы.
В течение года велась оперативно-розыскная деятельность. Правоохранители выяснили, что к женщине также обращался другой директор компании, заинтересованный в реконструкции здания в Минске. Почувствовав возможность наживы, она убедила клиента в наличии связей с должностными лицами, которые способны обеспечить положительное решение вопроса. Но, разумеется, не без денежного вознаграждения в размере $2,5 тыс.
По завершении расследования действия замдиректора и двух предпринимателей квалифицированы по ч.1 ст. 13 ч.3 ст. 431 (приготовление к даче взятки в особо крупном размере совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч.1 ст. 14 ч.4 ст. 209 (покушение на совершение мошенничества в особо крупном размере совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч.5 ст. 16 ч.ч.2, 3 ст. 431 (подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере, в том числе повторно) и ч.ч. 2, 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, в том числе повторно) УК.