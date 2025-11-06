Выманивали взятки для «решения вопросов». В Минске раскрыта крупная схема обмана инвесторов

В 2023 году этот же инвестор познакомился с 68-летним индивидуальным предпринимателем и его 57-летним другом, заместителем директора минской организации. Представившись должностными лицами, они заверили мужчину, что могут помочь с реализацией желаемого проекта и приобретением одной из гостиниц в Минске. Условием помощи являлась передача взятки в размере Br3,2 млн, замаскированной под договор займа. На протяжении года «предприниматели» оказывали давление на потерпевшего, склоняя его к переводу денег. Несмотря на длительное воздействие на мужчину, он не стал перечислять деньги, и в январе 2024 года обратился в правоохранительные органы.