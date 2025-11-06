Жителя Хабаровского края осудят за хранение найденного в лесу ружья

В Амурске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который более 40 лет хранил у себя дома охотничье ружье. Мужчина рассказал, что нашел оружие в лесу недалеко от поселка Санболи и с тех пор хранил его. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Сотрудники полиции изъяли ружье во время проверки. Экспертиза показала, что это нарезное охотничье ружье калибра 7,62 миллиметра, и оно полностью исправно и пригодно для стрельбы.
Уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия направлено в суд. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Пока обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
Полиция напоминает, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия позволяет избежать уголовной ответственности. Чтобы сдать оружие или боеприпасы, достаточно обратиться в ближайший отдел полиции или в управление Росгвардии.