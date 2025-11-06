В Омске поймали вора, «работавшего» с умом и исключительно по новостройкам

Способного к логическому анализу преступника задержали омские полицейские. Воришка «работал» исключительно по новостройкам, внимательно изучая ручки входных дверей.
Сразу две приблизительно похожие квартирные кражи были совершены в Кировском округе. В одном случае житель новостройки сообщил о краже из его квартиры строительных инструментов, а в другом случае — тоже в новостройке — из квартиры пропали телевизора и также различные инструменты.
Сотрудники уголовного розыска установили причастность к кражам 44-летнего жителя Октябрьского округа. Мужчина проникал в подъезды новостроек, поднимался на верхний этаж и пешком спускался вниз, осматривая двери. Его интересовали квартиры, на дверных ручках которых виднелась пыль, что указывало на длительное отсутствие жильцов. Именно эти квартиры становились предметом внимания вора. Похищенное имущество он продавал на рынках.
Теперь наблюдательного преступника ждет суд и статья, предусматривающая наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Также в полиции сообщили, что ими устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным кражам, совершенным в других районах города.