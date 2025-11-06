В Омске поймали вора, «работавшего» с умом и исключительно по новостройкам

Сразу две приблизительно похожие квартирные кражи были совершены в Кировском округе. В одном случае житель новостройки сообщил о краже из его квартиры строительных инструментов, а в другом случае — тоже в новостройке — из квартиры пропали телевизора и также различные инструменты.