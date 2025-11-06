Над Башкирией сбит украинский беспилотник

Над территорией Башкирии средствами противовоздушной обороны был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа, принадлежащий Украине. Об этом сообщает Министерство обороны.
Ранее в республике был введен режим «беспилотной опасности», который к настоящему моменту уже отменен. В качестве меры предосторожности аэропорт «Уфа» временно приостанавливал приём и отправку воздушных судов. В настоящий момент работа воздушной гавани полностью восстановлена и проходит в обычном режиме.
Также в течение дня наблюдались массовые перебои в работе мобильного интернета. На текущий момент связь функционирует стабильно.
