Над Башкирией сбит украинский беспилотник

ПВО уничтожила дрон в небе над республикой.

Источник: Комсомольская правда

Над территорией Башкирии средствами противовоздушной обороны был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа, принадлежащий Украине. Об этом сообщает Министерство обороны.

Ранее в республике был введен режим «беспилотной опасности», который к настоящему моменту уже отменен. В качестве меры предосторожности аэропорт «Уфа» временно приостанавливал приём и отправку воздушных судов. В настоящий момент работа воздушной гавани полностью восстановлена и проходит в обычном режиме.

Также в течение дня наблюдались массовые перебои в работе мобильного интернета. На текущий момент связь функционирует стабильно.

