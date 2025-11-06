В Екатеринбурге бизнесмен обманул государство на 3 млн рублей

В Екатеринбурге бывший директор IT-компании обманул государство на 3 млн рублей. 36-летний мужчина выиграл грант, получил деньги и потратил их. Только не на реализацию заявленного проекта, а как говорят в свердловской прокуратуре «на другие цели». Такую махинацию он провернул еще в 2017 году.
— Он подал заявку в фонд развития на финансирование системы для принятия управленческих решений. Для одобрения заявки предоставил поддельные рекомендательные письма от компаний, которые якобы использовали его разработку, — уточнили в ведомстве.
Сейчас его обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с использованием служебного положения, в особо крупном размере». Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга, где будет решаться вопрос о наказании для обвиняемого.