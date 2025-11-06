Восемь лет колонии за убийство беспомощной бабушки получил житель Уфы

Октябрьский районный суд Уфы вынес обвинительный приговор 31-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении смерти своей престарелой бабушке. Об этом сообщила республиканская прокуратура.
Следствие установило, что в июне 2025 года мужчина, проживавший вместе с 87-летней родственницей, находившейся в беспомощном состоянии и нуждавшейся в постоянном уходе, жестко избил ее. Экспертиза показала, что мужчина нанес ей не менее 10 ударов руками и костылем по телу.
Как пояснили в ведомстве, после избиения пенсионерку доставили в медицинское учреждение, где она вскоре скончалась от полученных травм.
Подсудимый полностью признал свою вину в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии строгого режима.
