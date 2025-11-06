Восемь лет колонии за убийство беспомощной бабушки получил житель Уфы

Следствие установило, что в июне 2025 года мужчина, проживавший вместе с 87-летней родственницей, находившейся в беспомощном состоянии и нуждавшейся в постоянном уходе, жестко избил ее. Экспертиза показала, что мужчина нанес ей не менее 10 ударов руками и костылем по телу.