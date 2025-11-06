В Варне женщина тайно списала со счёта знакомого почти 700 тысяч рублей

МВД России по Варненскому району завершило расследование дела в отношении женщины, обвиняемой в краже денег с банковской карты. Об этом сообщили в ведомстве.
Ранее в полицию обратился 35-летний местный житель с сообщением о том, что с его банковского счета похищено 680 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась знакомая потерпевшего, ранее не судимая 23-летняя жительница села Новопокровка Варненского района.
Полицейские выяснили, что обвиняемая, имея доступ к телефону потерпевшего и зная пароль от мобильного банка, тайно перевела деньги на свой банковский счёт. Похищенные деньги вернули владельцу.
Теперь дело о краже направлено на рассмотрение в суд. По нему женщине грозит до шести лет лишения свободы.