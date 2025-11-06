Водителю троллейбуса, которая насмерть сбила ребенка на пешеходном переходе в Кишиневе, смягчили приговор: Мать погибшей девочки не согласна с решением суда

Водителю троллейбуса, сбившей насмерть девочку на Чеканах в Кишиневе, смягчили приговор.
Водитель троллейбуса, которая два года назад насмерть сбила 12-летнюю девочку на пешеходном переходе в столичном секторе Чеканы, приговорена к трём годам заключения в колонии открытого типа и должна заплатить семье погибшего ребенка 1 млн леев в качестве компенсации морального ущерба.
Апелляционная палата Кишинёва приняла окончательное решение по этому делу. Мать девочки, Ольга Кулай, не согласна с вынесенным приговором. Она считает его слишком мягким за гибель её ребенка.
Первоначально суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы, из которых полтора года — условно. Это дело несколько раз направлялось на пересмотр.
Ольга Кулай сообщила для CANAL5, что решение окончательное и не может быть опротестовано.
Ольга Кулай, мама погибшей в аварии девочки:
"Сегодня я узнала, что женщине дали три года заключения в исправительном учреждении открытого типа. Три года за жизнь ребенка — это практически свобода.
Судья Владислав Скибин написал, что этого достаточно. Надеюсь, у него тоже есть ребенок. Но для нас это безмерная боль и ощущение, что жизнь моего ребенка ничего не стоит. Мы расчитывали на более строгое наказание.
Судья сказал, что у женщины на содержании есть ребенок. А моего ребенка кто вернет? Вместо того, чтобы отпраздновать 15-летие моей дочери, я плачу в одиночестве.
Мне кажется, что законы написаны для них, а не для людей. Они думают: а что было бы, если бы за рулем находился я. Но не спрашивают себя: что было бы, если бы мой ребенок был на том пешеходном переходе. Они пишут законы так, как им выгодно.
Я протестовала, я требовала справедливости, но никто нас не услышал. Я ждала два с половиной года. Надеялась, что она будет лишена свободы на более долгий срок, хотя бы на 4 года и 8 месяцев. Но они посчитали, что жизнь моего ребенка стоит три года", — заявила Ольга Кулай.
Ранее адвокат водителя троллейбуса Виктор Павлов заявил, что его подзащитная сожалеет о содеянном.
Напомним, трагедия произошла 24 марта 2023 года на улице Мирча чел Бэтрын на Чеканах. 12-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому переходу и была насмерть сбита набиравшим скорость троллейбусом, которым управляла 41-летняя водитель.
Судя по видеозаписям, распространенным в интернете, девочка переходила дорогу по правилам. Водитель заявила следователям, что всё произошло из-за невнимательности.
