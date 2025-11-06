Направлено в суд дело о похищении женщины в поезде в Воронежской области

В ходе расследования была проведена судебно-психиатрическая экспертиза. Согласно заключению специалистов, в момент совершения преступления обвиняемый не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. В связи с этим прокуратура ходатайствует о применении в отношении мужчины принудительной меры медицинского характера. Ранее в отношении него уже была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.