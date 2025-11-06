Направлено в суд дело о похищении женщины в поезде в Воронежской области

Московская межрегиональная транспортная прокуратура рассказала о завершении расследование уголовного дела о похищении человека, совершенном в поезде в Воронежской области. Материалы направлены в Россошанский районный суд для рассмотрения по существу.
Как установило следствие, инцидент произошел в июне 2025 года. Мужчина, житель Челябинской области, находясь в поезде незадолго до прибытия на станцию Россошь, с помощью ножа захватил одну из пассажирок. Угрожая женщине убийством и приставляя холодное оружие к ее горлу, он требовал пересесть в другой поезд.
Преступник осуществил свой план частично: он смог увести женщину на перрон станции Россошь, где был немедленно задержан сотрудниками транспортной полиции. Благодаря оперативным действиям правоохранителей, заложница была освобождена и не получила серьезных физических травм.
Уголовное дело возбуждено по пунктам «в», «г» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни, с применением предметов, используемых в качестве оружия).
В ходе расследования была проведена судебно-психиатрическая экспертиза. Согласно заключению специалистов, в момент совершения преступления обвиняемый не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. В связи с этим прокуратура ходатайствует о применении в отношении мужчины принудительной меры медицинского характера. Ранее в отношении него уже была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.