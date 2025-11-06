С начала 2025 года в Крыму из-за пожаров погибли 59 человек

В пресс-службе МЧС Крыма отметили, что основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем. Из-за этого в республике зафиксировано 2 577 случаев возгорания. Кроме того, причиной 551 пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования и электрических сетей. Неправильная эксплуатация печного отопления привела к 48 пожарам. В результате этих происшествий погибли 59 человек, из них 54 — в жилых домах.