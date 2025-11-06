Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала 2025 года в Крыму из-за пожаров погибли 59 человек

Каждый пятый пожар в Крыму происходит в жилом секторе.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2025 года в Республике Крым зафиксировано 3 368 пожаров, из которых 716 произошли в жилых домах, что составляет 21% от общего числа возгораний в регионе.

В пресс-службе МЧС Крыма отметили, что основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем. Из-за этого в республике зафиксировано 2 577 случаев возгорания. Кроме того, причиной 551 пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования и электрических сетей. Неправильная эксплуатация печного отопления привела к 48 пожарам. В результате этих происшествий погибли 59 человек, из них 54 — в жилых домах.