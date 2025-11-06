Уральцу, прикурившему от Вечного огня, назначили 320 часов принудительных работ

Свердловский областной суд вынес приговор 19-летнему парню, прикурившему от Вечного огня. Напомним, что вечером 28 июня уроженец Узбекистана Мухторов, находясь на площади в Среднеуральске, поджег сигарету от Вечного огня. Символ памяти входит в мемориальный комплекс, посвященный среднеуральцам, погибшим в Великую Отечественную войну. Таким образом, он публично оскорбил символ воинской славы.
— Молодой человек полностью признал свою вину, дело рассматривалось в особом порядке, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Мухторова признали виновным в совершении преступления по части 3 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма, то есть осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, совершённые публично». Парня приговорили к 320 часам обязательных работ.