Уральцу, прикурившему от Вечного огня, назначили 320 часов принудительных работ

Свердловский областной суд вынес приговор 19-летнему парню, прикурившему от Вечного огня. Напомним, что вечером 28 июня уроженец Узбекистана Мухторов, находясь на площади в Среднеуральске, поджег сигарету от Вечного огня. Символ памяти входит в мемориальный комплекс, посвященный среднеуральцам, погибшим в Великую Отечественную войну. Таким образом, он публично оскорбил символ воинской славы.