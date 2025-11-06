В Иркутской области руководитель строительной фирмы обвиняется в мошенничестве

— С 2023 по 2024 год мужчина обманул заказчика, представив ему фальшивые заключения кадастровых инженеров. Эти документы послужили основанием для Комитета по городскому хозяйству перечислить авансовые платежи компании, несмотря на то, что квартиры не были сданы в срок, — уточнили в ведомстве.