В Иркутской области руководитель строительной фирмы обвиняется в мошенничестве. 38-летний мужчина заключил с администрацией города Усолье-Сибирское контракты на покупку жилья для переселения граждан из аварийных домов. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР по региону.
— С 2023 по 2024 год мужчина обманул заказчика, представив ему фальшивые заключения кадастровых инженеров. Эти документы послужили основанием для Комитета по городскому хозяйству перечислить авансовые платежи компании, несмотря на то, что квартиры не были сданы в срок, — уточнили в ведомстве.
Заказчик расторг контракты и потребовал возврата непогашенных долга и неустойки.
Так, подозреваемый причинил городскому бюджету ущерб на сумму более 59 миллионов рублей. А местные жители вовремя не получили свои новые квартиры. По месту работы и жительства подозреваемого проведены обыски, сам мужчина задержан. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Расследование находится под контролем региональной прокуратуры.