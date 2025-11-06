Заместителя главы Ревды арестовали по делу о взятке

В Первоуральске суд заключил под стражу заместителя главы администрации города Ревда. Юлии Анциферовой предъявлено обвинение в получении крупной взятки. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Первоуральский городской суд 6 ноября рассмотрел ходатайство следственных органов об аресте чиновницы. Прокуратура поддержала эту меру, указав на серьезность обвинения — женщине вменяют особо тяжкое преступление. Суд согласился с доводами следствия, которое настаивало на том, что чиновница может помешать расследованию, в частности, уничтожить доказательства или повлиять на свидетелей.
— Органами следствия женщина обвиняется в совершении преступления по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в крупном размере», — уточнили в прокуратуре.
Суд избрал в отношении Анциферовой меру пресечения в виде заключения под стражу. Она пробудет в следственном изоляторе до 4 января 2026 года, пока продолжается расследование по делу о получении крупной взятки.