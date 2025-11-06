Заместителя главы Ревды арестовали по делу о взятке

Первоуральский городской суд 6 ноября рассмотрел ходатайство следственных органов об аресте чиновницы. Прокуратура поддержала эту меру, указав на серьезность обвинения — женщине вменяют особо тяжкое преступление. Суд согласился с доводами следствия, которое настаивало на том, что чиновница может помешать расследованию, в частности, уничтожить доказательства или повлиять на свидетелей.