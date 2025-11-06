В Перми курьер за полгода наворовал заказов на 360 тысяч рублей

Когда компания, в которой работал воришка, обнаружила пропажи, она заблокировала его рабочий аккаунт, но он продолжил преступную деятельность, создавая новые аккаунты на вымышленные имена. Всего он не доставил 158 оплаченных заказов, причинив компании значительный ущерб. Сейчас полиция проверяет его возможную причастность к другим преступлениям.