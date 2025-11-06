В Перми курьер за полгода наворовал заказов на 360 тысяч рублей

В Перми полиция задержала курьера, который подозревается в краже товаров на сумму более 360 тысяч рублей.
— Мужчина 1986 года рождения, ранее судимый, работал в службе доставки и с октября прошлого года по март этого года систематически присваивал заказы, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Когда компания, в которой работал воришка, обнаружила пропажи, она заблокировала его рабочий аккаунт, но он продолжил преступную деятельность, создавая новые аккаунты на вымышленные имена. Всего он не доставил 158 оплаченных заказов, причинив компании значительный ущерб. Сейчас полиция проверяет его возможную причастность к другим преступлениям.