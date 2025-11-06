Ричмонд
Смертельное ДТП в Молдове: Водитель на большой скорости врезался в дерево — погиб пассажир

Полиция расследует все обстоятельства случившегося.

Источник: Комсомольская правда

В Окницком районе водитель на скорости влетел в дерево.

Авария произошла днём 5 ноября на трассе R-8, между населёнными пунктами Атаки и Арионешты.

Как сообщают источники pulsmedia.md, 36-летний водитель Toyota Avensis не справился с управлением и на большой скорости врезался в дерево.

Находившийся в салоне 69-летний пассажир скончался на месте.

Водителя вызволили спасатели и доставили в больницу.

Полиция расследует все обстоятельства случившегося.

