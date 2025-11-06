Напавшего с ножом на подростка в «Парк Хаусе» заключили под стражу

По версии следствия, вечером 30 октября 2025 года в ТРЦ «Парк Хаус» на проспекте Хусаина Ямашева произошел конфликт между 60-летним мужчиной и 17-летней посетительницей. За девушку вступился ее знакомый, после чего мужчина ударил юношу ножом в грудь и скрылся. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.