Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Напавшего с ножом на подростка в «Парк Хаусе» заключили под стражу

Мера пресечения продлится до 1 декабря 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Казани прокуратура Ново-Савиновского района приняла решение о заключении под стражу мужчины, которого обвиняют в покушении на убийство несовершеннолетнего. Мера пресечения продлится до 1 декабря 2025 года.

По версии следствия, вечером 30 октября 2025 года в ТРЦ «Парк Хаус» на проспекте Хусаина Ямашева произошел конфликт между 60-летним мужчиной и 17-летней посетительницей. За девушку вступился ее знакомый, после чего мужчина ударил юношу ножом в грудь и скрылся. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статьям о покушении на убийство и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, находится под контролем прокуратуры Ново-Савиновского района.

Напомним, в Казани дачники оставили 83 дома без канализации. Самовольная засыпка оврага в СНТ «Любитель» разрушила коллектор и причинила ущерб на 20 миллионов рублей.